UEFA Futsal Cup: Sporting renova esperança no inédito título europeu

O Sporting está novamente na fase final da UEFA Futsal Cup com a ambição de chegar à vitória europeia que lhe foge e da qual já esteve muito perto, ao perder as finais de 2011 e 2017.

A edição deste ano da maior competição europeia de clubes da modalidade realiza-se na cidade espanhola de Saragoça, no Pabellón Príncipe Felipe, e conta com os ‘leões’, os húngaros do Gyor ETO e os espanhóis do Inter FS e do FC Barcelona.

Para realizar o sonho, os campeões nacionais têm primeiro de ultrapassar o Gyor ETO nas meias-finais, marcadas para sexta-feira (17:00). Uma tarefa que parece ao alcance da equipa do técnico Nuno Dias, já que, dos três adversários possíveis para os ‘leões’, os húngaros são a única formação que nunca venceu a prova.

Caso supere o primeiro obstáculo, a equipa ‘leonina’ enfrenta na final o vencedor do duelo cem por cento espanhol Inter FS-FC Barcelona, que se disputa igualmente na sexta-feira, às 20:00.

O Inter FS, onde alinha o internacional português Ricardinho, é o campeão em título, depois de vencer o Sporting na final do ano passado, por 7-0, e detém o recorde de triunfos na competição: quatro (2004, 2006, 2009 e 2017). Já os catalães contam com dois troféus no currículo (2012 e 2014) e almejam chegar ao ‘tri’.

Do lado do Sporting, a confiança – que se reflete numa campanha doméstica invicta – e a experiência, com a espinha dorsal da equipa acima dos 30 anos, são os principais ‘trunfos’ do treinador Nuno Dias. Por outro lado, há ainda a vontade de retificar a pesada derrota sofrida na decisão do título de 2017, em Almaty (Cazaquistão).

Além das duas finais europeias perdidas, o Sporting regista ainda três presenças em meias-finais desde que a competição teve o seu arranque em 2001/02. Na história da competição, apenas por uma vez uma equipa portuguesa conseguiu vencer o título europeu, com o Benfica a ganhar o troféu em 2010, numa final disputada em Lisboa.

Até chegar a esta fase final, o Sporting começou por vencer o grupo 3 da ronda principal A, à frente de Ekonomac (Sérvia), Kherson (Ucrânia) e FK Nikars (Letónia). Posteriormente, os ‘leões’ impuseram-se no grupo B da Ronda de Elite ao FP Halle-Gooik (Bélgica), Nacional Zagreb (Croácia) e Dina Moscovo (Rússia).

A UEFA Futsal Cup decorre entre sexta-feira e domingo, no Pabellón Príncipe Felipe, em Saragoça (Espanha).