Trio de guitarrista português dá concerto em Berlim

O “The Filipe Duarte Trio” dará um concerto no próximo dia 12 de abril (quinta-feira, às 20h00) no café Dujardin, em Moabit/Wedding (Uferstrasse 12, Berlim). A entrada é gratuita (doações sugeridas 6-10 euros).

Filipe, Simon e Tobias tocam juntos há cerca de um ano. Os três exploram novas possibilidades sonoras dentro do ambiente trio tradicional. O concerto contará com algumas das mais recentes composições do guitarrista português, bem como arranjos de música tradicional e clássica.

Filipe Duarte – guitarra e composições

Simon Quinn – contrabaixo

Tobias Backhaus – bateria

Filipe Duarte nasceu em Lisboa e atualmente vive na capital alemã. O jovem começou a tocar guitarra desde os 14 anos. O artista decidiu focar-se no jazz e isso levou-o a Nova Iorque em 2012, onde viveu durante quatro anos.

“Ultimamente tenho me focado em minhas composições originais, que são o resultado de uma ampla gama de influências. Minha música tem sido descrita como fresca e moderna, introspectiva, mas envolvente. Muitas vezes gosto de imaginá-lo como trilhas sonoras de filmes”, pode ler-se no site oficial do jovem português.

