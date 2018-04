Toyota RAV4 Híbrido: robusto, contemporâneo e económico

A atual geração do Toyota RAV4 está no mercado desde 2013, recebeu o novo restyling em 2015, e parece estar ainda de “boa saúde”, aparência robusta, atraente, jovem e contemporânea.

No exterior contamos com luzes de iluminação diurna LED, faróis de nevoeiro, proteções plásticas na carroçaria, antena shark, um pequeno aileron, capas dos retrovisores pretas para um maior contraste, vidros traseiros escurecidos, farolins LED, jantes de 18 polegadas acabadas a preto envolvidas em pneus 235/55 e badges Hybrid que não nos deixam esquecer que se trata de um modelo ecológico. Destaque também para os espelhos retrovisores aquecidos, portão traseiro elétrico e iluminação “Follow-me-Home”.

No interior, a qualidade dos materiais não é de excelência, mas a qualidade da montagem esta garantida e compensa os materiais menos bons. Houve cuidados na implementação de um “simpático” pesponto no tabliê e material agradável ao toque nas portas.

Quem procura um automóvel espaçoso, não vai ficar desiludido com o Toyota RAV4, pois este tem espaço para dar e vender, viajamos à vontade nos lugares dianteiros e traseiros e temos uma bagageira a perder de vista com 501 litros de capacidade, que podem chegar aos 1633 litros com o rebatimento dos assentos traseiros.

Para além de viajarmos à vontade viajamos com bastante conforto, a suspensão tem uma configuração bastante condescendente, os assentos são confortáveis. O volante no caso do condutor é ergonómico, os comandos encontram-se à mão e temos uma série de equipamento a bordo como ar-condicionado automático de dupla zona, seis colunas de som, chave mãos-livres, rebatimento elétrico dos retrovisores através de um botão, modos de condução, botão Start de ignição, painel de instrumentos em ecrã TFT, câmara de ajuda ao estacionamento traseiro e sistema de navegação e multimédia.

O sistema de navegação e multimédia do Toyota RAV4 é bastante completo, com uma série de aplicações e funcionalidades como busca de postos de combustível e estacionamento, loja de aplicações e mais importante ainda, gráficos do sistema híbrido. Através do sistema de navegação e multimédia, conseguimos ver os registos de viagens e consumos, e ainda conseguimos ver o estado da bateria do sistema híbrido, se a mesma está a ser utilizada ou a ser carregada. Infelizmente o sistema é algo lento.

O painel de instrumentos é também bastante completo, uma vez que para além dos dados da viagem e informações sobre os sistemas de segurança, também permite ter exatamente o mesmo monitor de energia do sistema de navegação e multimédia. Este monitor de energia ajuda a adotar uma condução mais ecológica.

Destaque para as informações de multimédia, navegação, bússola, monitorização da pressão dos pneus, entre outros. Ainda no painel de instrumentos, está o tradicional manómetro que indica consoante a pressão no pedal do acelerador e travão se o motor está num regime económico, num regime mais elevado, ou simplesmente a produzir energia através da travagem, que por sua vez aumenta a carga da bateria do motor elétrico.

O Toyota RAV4 Híbrido tem um motor 2.5 litros a gasolina de 4 cilindros associado a um motor elétrico, a potência combinada é de 197cv e 410Nm de binário. A potência chega às rodas dianteiras através de uma caixa automática de variação contínua com várias relações no modo sequencial. Esta receita oferece ao Toyota RAV4 uma aceleração dos 0 aos 100km/h em apenas 8,3 segundos e uma velocidade máxima de 180km/h. O mais surpreendente desta “combinação” são os consumos que no nosso ensaio rondaram os 6,3 Litros a cada 100km, com consumos mistos com e sem trânsito.

Apesar de ter uma boa aceleração dos 0 aos 100km/h, uma caixa disponível e boas recuperações, o Toyota RAV4 não foi feito para andar depressa, uma vez que o seu comportamento que privilegia o conforto não é o melhor na altura de imprimir um ritmo mais despachado. Também a caixa de variação contínua é ideal para uma condução despreocupada e ecológica, privilegia os consumos, e não é tão agradável quando estamos atrasados para ir para o trabalho: para alguns condutores o barulho torna-se algo incómodo.

Os modos de condução disponíveis são o Eco, Normal e Sport. Estes modos de condução ajustam a direção e resposta do acelerador. Nno modo “Eco” a resposta ao acelerador não será tão imediata em prol da redução do consumo de combustível. No modo normal a resposta de motor é ideal para uma circulação mais despreocupada, em que o Toyota RAV4 consegue ter uma resposta dinâmica sem prejudicar em demasia o consumo de combustível. O modo Sport torna a direção mais firme para um melhor feedback da estrada e a resposta ao acelerador fica bastante mais célere, para uma condução mais despachada.

Tal como acontece nos outros modelos híbridos da Toyota, também o RAV4 consegue circular em modo totalmente elétrico até aos 50km/h, isto se a bateria tiver carga suficiente para suportar esse modo que é acionado através da pouca aceleração ou através do botão “EV” colocado junto aos botões dos modos de condução.

Na segurança, o Toyota RAV4 conta com reconhecimento de sinais de trânsito, aviso de ângulo morto, sensores de chuva e luminosidade, cruise control adaptativo, ajuda ao arranque em subida, máximos automáticos, aviso de transposição involuntária de faixa, retrovisor interior com escurecimento automático, monitorização da pressão dos pneus, reconhecimento por voz, entre outros. Obteve nos testes de segurança em 2013 uma classificação de 5 estrelas com 89% na segurança dos adultos, 82% na segurança das crianças, 66% na segurança dos peões e 66% nas ajudas à condução.

