Toronto: Festival de curtas-metragens dos países da lusofonia

A 12 de maio (sábado, 14h00) decorre, na Universidade de Toronto (Canadá), o primeiro festival de curtas-metragens dos países da lusofonia, na celebração do Dia da Língua Portuguesa e das Culturas na CPLP. Todas as curtas terão legendas em inglês. Esta é uma iniciativa do Arte Institute em parceria com o Consulado Geral de Portugal em Toronto e o Instituto Camões.

Programa:

“Bastien” (“Bastien”, 19 min), de Welket Bunguét – Guiné Bissau

“Dust and Poetry III” (“Poeira e poesia”, 3 min), de Tambla Almeida – Cabo Verde

“Neither Mine Nor Yours… Is Ours” (“Não é meu, não é teu… É nosso”, 25 min), de Nilton Medeiros e Magdalena Bialoborska – São Tomé e Príncipe

“There is a Buzz, there´s a Mosquito, there´s Two” (“Há um Zumbido, há um Mosquito, são Dois”, 8 min), de Ery Claver – Angola

“Mensajeiru” (“Mensageiro” 16 min), de Francisca Maia – Timor Leste

“Tatata” (“Tatana”, 14 min), de João Ribeiro – Moçambique

“We are Free” (“O Vôo da Papoila”, 15 min), de Nuno Portugal – Portugal

“María Adá” (“María Adá”, 7 min), de Rubén Monsuy – Guiné-Equatorial

“Hapiness lives Here” (“A Felicidade mora aqui”, 15min), de Gladys Mariotto – Brasil

Depois da exibição das curtas haverá um debate e a entrega de prémios em português da Universidade de Toronto relativos ao ano académico 2017/2018.