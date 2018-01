Tesla da polícia luxemburguesa com problemas de “conformidade”

A polícia luxemburguesa anunciou em 2017 que renovaria a sua frota com pelo menos dois Tesla, carros elétricos que fazem parte das medidas do governo para ter uma frota de automóveis mais ecológica.

Contudo, a “entrada em serviço” dos dois carros de fabrico americano atrasou-se. Segundo a RTL, os dois Tesla não receberam o certificado de conformidade do controle técnico luxemburguês.

Os serviços de Sandweiler recusaram o certificado de conformidade aos automóveis da polícia pelo menos por estes não terem as luzes de tejadilho instaladas no momento do controle. Segundo a mesma fonte, a polícia grã-ducal previa instalar essas luzes posteriormente nas suas garagens.

A RTL afirma ainda que a polícia poderá resolver o problema pedindo a certificação junto das autoridades alemãs.