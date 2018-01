Tempestade Eleanor atingiu Europa Ocidental

Uma violenta tempestade com ventos de 150 quilómetros por hora afetou vastas zonas do Reino Unido, Irlanda, França, Alemanha e Suíça, com milhares de casas sem eletricidade e perturbações no tráfego rodoviário, ferroviário e aéreo.

No Reino Unido milhares de moradias ficaram sem eletricidade. A agitação marítima causou a destruição do paredão do porto de Cornwall.

As autoridades britânicas ordenaram por outro lado o encerramento de três grandes autoestradas de Inglaterra devido a uma série de capotamentos de automóveis por causa do vento e chuva fortes.

Em Cumbria, 450 quilómetros a noroeste de Londres, as rajadas atingiram esta manhã de quarta-feira 160 quilómetros por hora (Km/h), segundo o instituto nacional de meteorologia britânico, Met Office.

Em França, as autoridades estimam que cerca de 200 mil residências por todo o país – especialmente oeste e norte – estejam sem energia, incluindo 30 mil na região de Paris.

Na capital, registaram-se perturbações no aeroporto Charles de Gaulle. A Torre Eiffel, parques, jardins e cemitérios foram encerrados. Ainda em França, a tempestade estendeu-se até ao leste do país, onde os aeroportos de Estrasburgo e Basileia-Mulhouse foram obrigados a suspender as partidas durante parte da manhã.

Na Alemanha, o cenário das últimas horas foi de estradas inundadas e árvores derrubadas. A zona ocidental do país é, até ao momento, a mais afetada.

No aeroporto de Zurique, foram cancelados diversos voos, enquanto outros foram redirecionados para outros aeroportos. Em várias regiões houve várias árvores derrubadas, estradas inundadas, andaimes em risco de cair e o descarrilamento de um comboio.

Na cidade de Berna, a árvore de Natal de 13 metros de altura que adornava a praça em frente à estação principal foi derrubada.