Pago por quase todos nós, porque muitos outros vivem à custa dela, logo à custa de nós, e o senhor Gonçalo Reis – lídimo presidente do Conselho de Administração, foi agraciado.

Eu não posso permitir que se cometam atrocidades tamanhas num organismo que é meu. Não só por mim, mas também por quem tenho que ser exemplar.

O senhor Paulo Dentinho deu com a língua nos dentes e pôs o lugar à disposição, como quase só teria que fazer. Ou seja: o senhor Dentinho, director de informação do canal que eu pago, foi posto fora do seu posto onde por sinal nem pousou muito tempo.

O que deve fazer o senhor Reis, presidente da RTP?

É aviltante o que neste paísito-à-beira-mar-muito-mal- plantado se faz íncólume com o nosso, o meu dinheiro, que por sinal preciso para a sobrevivência neste cantito onde me rouba, me prejudicou e me prejudica, especificamente além de ignomínia desta natureza.

Desta natureza, sem justificação nem telespectadores que compensem a transmissão prejudicial ao crescimento são, permanentemente de cada um de nós, atrofiando órgãos fundamentais para sermos escorreitos e queremos que as nossas crianças cresçam e os jovens se desenvolvam num ambiente já por si asqueroso e prejudicial para a formação do nosso futuro, que estou convencido, não querem continuar com estas práticas que no refinado vocabulário português não tenho muito como defini-lo.

Nem chega a ser hemangioma nem genocídio.

É primário e influi na saúde, no bem-estar de muitos de nós.

Vamos continuar a ser primários, a preocuparmo-nos com o que não devíamos e a assobiar para o lado enquanto o senhor Reis consome dum espectáculo que por todas e mais algumas razões não têm que existir, menos ainda difundido por aquele organismo.

O ecrã tem bolinha vermelha no canto superior direito onde tem o direito de estar ou nem estar?!

Nem consegui conferir..