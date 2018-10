A TF1 partiu de Espanha para acompanhar o curso do rio Douro até à cidade do Porto.

Pelo caminho os repórteres descobriram as vinhas do vale do rio Douro, visitaram a Casa de Mateus em Vila Real e acabaram a provar vinho do Porto na loja de um luso-francês, a Portologia.

Veja aqui a reportagem da TF1.