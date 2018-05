Televisão belga procura portugueses para apoiarem a seleção

A televisão belga flamenga VRT convida 15 portugueses para estarem no seu estúdio, em Bruxelas, a apoiar a seleção portuguesa, quando esta jogar no Campeonato do Mundo dia 15 de junho às 20h00 e dia 20 de junho às 14.

A VRT alerta para a questão da língua: a transmissão vai ser comentada em flamengo. Assim, a VRT recomenda que os portugueses que estejam presentes compreendam a língua para poderem acompanhar o que se está a passar.

Para se inscreverem devem enviar um e-mail para 2018@sporza.be, indicando a data em que pretendem estar presentes, o número de pessoas e um número de telefone.