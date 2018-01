TAP tem tripulação mais bonita do mundo diz revista britânica

A revista britânica Monocle elegeu a TAP como a companhia aérea com a tripulação mais bonita do mundo.

O galardão atribuído à companhia aérea portuguesa faz parte do Travel Top 50 da Monocle, o ranking da publicação britânica que distingue os hotéis e companhias aéreas do mundo que proporcionam as melhores experiências aos turistas.

De acordo com um artigo da Business Insider publicado esta terça-feira, a edição de dezembro/janeiro da revista sublinha que “a tripulação maioritariamente portuguesa representa muitas das melhores características da nação: são simpáticos, acolhedores e multilingues (têm de falar português, inglês e uma terceira língua)”.

“Parece um pouco dos anos 50 falar de uma tripulação atraente, mas sejamos honestos: quem não gosta de ser servido por pessoas bonitas com um sorriso simpático e um brilho nos olhos?“, questiona a revista.

A propósito da distinção, a Business Insider publicou esta terça-feira um extenso artigo sobre a história e as características da companhia portuguesa, com dezenas de fotografias escolhidas da conta de Instagram da TAP, onde a companhia aérea publica frequentemente fotografias da sua tripulação.

O artigo destaque, também, o conforto dos aviões de longo curso da TAP.