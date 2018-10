TAP suspende voos para Vigo, Oviedo e Corunha

A TAP anunciou que vai suspender os voos para Vigo, Corunha e Oviedo, rotas operadas pela White ao serviço da TAP Express, a partir do próximo dia 28, face às dificuldades em contratar tripulantes.

Em comunicado, a transportadora aérea referiu que a suspensão da operação coincide com o Inverno IATA e “prende-se com as dificuldades que a White tem tido na contratação de tripulantes”.

“Este motivo, associado a uma menor rentabilidade das rotas Vigo, Corunha e Oviedo, faz com que a TAP tenha decidido pela suspensão das mesmas, tendo em conta também os constrangimentos conhecidos no Aeroporto de Lisboa”, acrescenta o mesmo comunicado.

A agência noticiosa EFE referiu que a TAP lançou várias ofertas de empregos nos últimos meses e chegou a eliminar a restrição de obrigatoriedade de falar a língua portuguesa para garantir a contratação.