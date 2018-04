Tâmega e Sousa: um Gabinete de Apoio ao Emigrante por município

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas participou na cerimónia de criação do Gabinete de Apoio ao Emigrante (GAE) de Penafiel.

O serviço funcionará em instalações municipais e apoiará portugueses no estrangeiro na interação junto da administração pública em vários domínios: educação, pensões, matérias jurídicas, licenciamentos económicos ou urbanísticos.

O investimento será, de resto, uma vertente importante, já que os GAE’s de “nova geração” visam estimular o investimento proveniente da diáspora, mas também auxiliar os empresários portugueses que pretendem internacionalizar os seus negócios, tendo as comunidades portuguesas por base.

O acordo, que contou com a assinatura do presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Antonino Sousa, e do Diretor Regional de Serviços do Porto da Direção Geral de Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, Jorge Oliveira, proporcionou, assim, a “cobertura” integral da região do Tâmega e Sousa com serviços desta natureza: todos os 11 municípios dispõem agora de GAE’s.

De referir, ainda, que irá realizar-se nesta região o III Encontro de Investidores da Diáspora, em dezembro de 2018.