Swansea de Carvalhal perto da despromoção

Esta quarta-feira, as reduzidas hipóteses matemáticas do Swansea, do treinador português Carlos Carvalhal, permanecer na Premier League quase se ‘esfumaram’, na sequência do empate do Huddersfield em Stamford Bridge.

Chelsea e Huddersfield empataram 1-1, com o golo visitante a ser apontado pelo antigo avançado do FC Porto Laurent Depoitre.

Desta forma, o Swansea, onde também joga Renato sanches, situa-se no antepenúltimo lugar com 33 pontos a três da salvação.

Na última jornada, os galeses terão de vencer o Stoke City e esperar que o Southampton perca diante do Manchester City. Mais do que isso terão de anular uma diferença de nove golos [o Swansea tem 27 golos marcados e 54 sofridos, enquanto a equipa de Cédric Soares, tem 37-55], uma vez que ficariam ambos com 36 pontos e em Inglaterra o primeiro critério de desempate é a diferença de golos.