O Standard Liège recebeu e venceu o Anderlecht, por 2-1, na quarta jornada do play-off de apuramento de campeão do Campeonato da Bélgica.

O ex-Benfica Mehdi Carcela marcou, na segunda parte, o golo que selou a vitória da equipa orientada por Ricardo Sá Pinto.

Com este resultado, o Standard Liège alcança o rival Anderlecht na classificação, dividindo o primeiro lugar também com o Gent, todos com seis pontos.