Sporting e Benfica empatam e Porto conquista título

Sporting e Benfica empataram este sábado 0-0 em Alvalade, para a 33.ª e penúltima jornada da I Liga de futebol, e permitiram ao FC Porto conquistar o título de campeão no ‘sofá’, quebrando um jejum de quatro épocas.

Em apenas quatro jornadas, o Benfica passou de quase pentacampeão para quase fora da ‘milionária’ Liga dos Campeões, dado que o Sporting depende apenas de si para garantir o segundo lugar da I Liga, uma vez que tem vantagem direta sobre os ‘encarnados’.

Num cenário que não é inédito e que ocorreu já por três vezes na era da presidência de Pinto da Costa, 1998/99, 2003/04 (era Sérgio Conceição jogador) e 2011/12, o FC Porto festeja a conquista do título no conforto do hotel em que se encontra em estágio.

O Vitória de Guimarães subiu ao sétimo lugar ao vencer em casa do Tondela, por 4-1, equipa que na ronda anterior tinha derrotado o Benfica, por 3-2, entregando praticamente o título aos ‘dragões’.

Rafael Martins, aos 33 e 39 minutos, Hurtado, aos 59, na transformação de uma grande penalidade, e Estupiñan, aos 89, marcaram os golos dos vimaranenses, que passaram a somar 43 pontos.

O Tondela, que já garantiu matematicamente a manutenção, reduziu aos 45+3 minutos por Delgado e manteve-se no 10.º posto, com 38 pontos.

O Belenenses assegurou matematicamente a manutenção ao vencer em casa o Portimonense, por 3-2, numa partida em que esteve em desvantagem por duas vezes e que por duas vezes deu a volta.

Os algarvios, que somaram a quarta derrota consecutiva, estiveram duas vezes em vantagem, com golos de Nakajima (14 minutos) e Fabrício (39), mas os ‘azuis’ deram a volta, por Maurides (29 e 81), na marcação de duas grandes penalidades, e Licá (57).

Com este triunfo, o Belenenses subiu ao 11.º lugar, com 37 pontos, um lugar acima e com mais dois pontos do que o Portimonense.