Special Olympics: delegação portuguesa acolhida em Andorra por compatriotas

A delegação portuguesa que participou nos Special Olympics conquistou a medalha de ouro nas modalidades de futebol de 5 e petanca nos passados jogos realizados conjuntamente entre Andorra la Vella, no Principado de Andorra, e em La Seu d’Urgell, em Espanha.

Os jogos Special Olympics Andorra-La Seu d’Urgell terminaram no domingo com a cerimónia de encerramento na presença dos desportistas, voluntários, autoridades e família Special Olympics. Os jogos da inclusão contaram nesta edição com a participação de Portugal nas modalidades de petanca e futebol de 5.

A delegação portuguesa era formada por três desportistas (João, Rafael e Paulo) na modalidade de petanca e onze desportistas (Samuel, Nuno, Ricardo, Simão, Gonçalo, Steve, Paulo, José e João) em futebol.

No que diz respeito às atividades extradesportivas, a delegação lusa passeou pela capital do Principado de Andorra e na noite de sexta-feira foi recebida na Sede do Grupo de Folclore ‘Casa de Portugal’ que organizou uma receção aos campeões lusitanos.

Desde a chegada a Andorra até à cerimónia de encerramento, a delegação portuguesa esteve em todo o momento acompanhada pelos voluntários portugueses dos jogos Vania Magalhães, Diego Queiruga e José Luis Carvalho que enalteceram a “competitividade, humildade e empatia da delegação portuguesa nestes jogos”.