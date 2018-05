Spa alemão no top 5 mundial

O Schloss Elmau, na Baviera, a cerca de 90 minutos de Munique, integra o Top 5 dos Spa Awards 2018 da conceituada revista especializada Condé Nast Traveller.

E que tem este palácio, edificado em 1916 e entretanto reconstruído e ampliado, de tão especial? A localização, no vale de Elmau, com paisagens magníficas e, simultaneamente, tão isolado do mundo que até acolheu a reunião do G7 em 2015 (e é de acreditar que Obama e os restantes chefes de estado tenham aproveitado para relaxar antes do encontro).

Especial é também a oferta, que além de múltiplos tratamentos, nomeadamente orientais, recorre a métodos da medicina tradicional chinesa. Acresce a disponibilidade para realizar desejos especiais dos clientes, por exemplo uma ‘massagem flutuante’ na piscina de água salgada, uma sessão de spa privativa à meia-noite ou uma aula de ioga, igualmente privada, ao amanhecer. As famílias são bem-vindas e até têm direito ao seu próprio spa.

Para descontrair e alimentar o espírito, o Schloss Elmau possui três bibliotecas e uma livraria e a sua sala de espetáculos recebe centenas de concertos ao longo do ano. Já para alimentar o corpo existem seis restaurantes, um dos quais com uma estrela Michelin.

Quanto ao alojamento, é constituído por dois hotéis de cinco estrelas e alguns apartamentos numa tranquila aldeia mesmo ali ao lado – qualquer das alternativas uma boa opção para partir à descoberta das incríveis paisagens, gastronomia e tradições da Baviera, antes ou depois de (re)visitar a sua capital, a verdadeiramente imperdível Munique.

Mais informações e reservas (estão disponíveis pacotes duas ou mais noites a preços promocionais) em www.schloss-elmau.de/en/