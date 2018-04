Sinopse semanal

Linguagem de bebés: Assim como os bebés de pais ouvintes começam a balbuciar com cerca de sete meses, os bebes de pais surdos começam a balbuciar com as mãos imitando a língua de sinais dos pais, mesmo sendo ouvintes.

Gelados de alho: o alho há muito que vem sendo apreciado pelas suas propriedades medicinais. A Universidade Estadual Mariano Marcos, que se situa no norte das Filipinas, inventou um gelado de alho para fins de “ saúde”. Espera-se que o novo produto beneficie os que sofrem de doenças ás quais, diz-se, o alho trás alivio. Portanto está convidado.

A mais antiga universidade do mundo: Uma equipa de arqueólogos polacos e egípcios fez escavações no local da antiga universidade de Alexandria, no Egipto. Eles encontraram três salas de conferencias, todas de tamanho igual onde ao todo caberiam cinco mil estudantes. Essas salas, tem bancos, em degraus, enfileirados ao longo das paredes das salas. No centro há um assento elevado, provavelmente ara o conferencista. Esta talvez seja a universidade mais antiga do mundo.

Mulheres procuram a pornografia: A internet tornou a pornografia inegavelmente atractiva para milhões de mulheres nos últimos anos, e isto visto que o acesso é fácil. Uma mãe de 42 anos começou a ver pornografia, com a intenção de entender o que atraía tanto seu ex-marido. Não demorou muito e ela estava gastando até 30 horas por semana navegando em busca de excitação sexual.

Os genes, o DNA e você: Olhe bem para o seu espelho. Note a cor de seus olhos, a textura de seu cabelo, o tom de sua pele e a forma de seu corpo. Pense nos talentos que você possui. Por que a sua aparência é essa? Por que você tem esses traços e talentos específicos? Hoje esse mistério está sendo esclarecido pelo entendimento da genética, o estudo da hereditariedade, e dos efeitos do meio ambiente. Genética? Isso parece coisa muito científica e muito difícil de entender! No entanto você já tinha dito a alguém: Você tem os olhos verdes de seu pai e os cabelos ruivos e as sardas de sua mãe.

Para onde vai o Mundo?: União Mundial. Essa ideia parece excelente e, afinal, não é o que todos querem? Sem dúvida, fala-se muito sobre união. Vez após vez, líderes mundiais tem se reunido para considerar esse assunto. Afinal por que não há união? Embora se fale bastante sobre a unificação do mundo, vemos poucos resultados concretos! Apesar dos esforços sinceros de muitos, por que a união mundial continua além do alcance da humanidade no século 21? Parte da reposta pode ser encontrada no “factor chamado orgulho“. E numa sociedade que está mergulhada no nacionalismo! A soberania nacional junto com o espírito de competição e a ganância tem produzido uma combinação explosiva! Num caso após outro, quando os interesses nacionais estão em conflito com os interesses globais, os interesses nacionais vem em primeiro lugar!

Além da guerra actual na Síria que durante há vários anos. Sabe por acaso quantas guerras há em curso no momento em todo o mundo?