Série policial “Sul” apresentada no mercado de coproduções de festival de Berlim

A série policial “Sul”, de Edgar Medina e Guilherme Mendonça, com realização de Ivo M. Ferreira, vai ser apresentada no mercado de coproduções do festival de Berlim, anunciou o Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).

“A série portuguesa, de Edgar Medina e Guilherme Mendonça, realizada por Ivo M. Ferreira, integra a lista de oito séries dramáticas internacionais, selecionadas para serem apresentadas no mercado de coproduções da Berlinale”, revelou o ICA, em comunicado publicado na sua página.

A apresentação da série, a par das outras sete selecionadas, está marcada para o terceiro dia do mercado de coproduções, em 21 de fevereiro, dirigido às séries televisivas.

O ICA recorda que o mercado de coproduções da Berlinale se dedica “exclusivamente a projetos de séries dramáticas de grande qualidade e com elevado potencial artístico e de internacionalização, que procuram oportunidades de financiamento e de coprodução”.

A série de dez episódios é produzida pela Arquipélago e decorre em Lisboa durante a crise financeira, tendo exibição prevista na RTP1 em 2019.

“Sul” junta-se assim aos demais selecionados portugueses para o festival de Berlim, como as três curtas-metragens nacionais, de João Salaviza e Ricardo Alves Jr., de João Viana e de David Pinheiro Vicente.

Entre os 22 filmes que competirão pelo Urso de Ouro estão também três produções portuguesas, todas em estreia mundial: “Madness”, de João Viana, “Onde o verão vai (episódios da juventude)”, de David Pinheiro Vicente, e “Russa”, uma obra conjunta de João Salaviza e Ricardo Alves Jr..

Por seu lado, no programa “Fórum” do festival vão ser exibidos três longas-metragens de João Viana, Sandro Aguilar e André Gil Mata.

O programa “Fórum”, que conta este ano com 44 filmes, é “a secção mais ousada” do festival de Berlim, recorda a organização, com produções ‘avant garde’, experimentais, ensaios ou com uma reflexão política.

O Festival de Cinema de Berlim decorrerá de 15 a 25 de fevereiro e do júri da competição de curtas faz parte o realizador português Diogo Costa Amarante, Urso de Ouro em 2017, com “Cidade Pequena”.