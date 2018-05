Seleção de voleibol sub-20 já conhece os adversários para o Campeonato da Europa

A seleção portuguesa de voleibol masculino sub-20 vai defrontar as congéneres da Holanda, Alemanha, Bielorrússia e Finlândia na fase final do Campeonato da Europa, que se realiza de 14 a 22 de julho na Holanda e Bélgica.

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) indicou que o sorteio realizado esta terça-feira na cidade holandesa de Utrecht colocou Portugal na ‘poule’ 1, com sede na cidade holandesa de Ede, ditando ainda como adversário da seleção orientada por Nuno Pereira o vencedor da ‘poule’ J da terceira fase de qualificação, que será a sexta equipa.

A ‘poule’ 2, com sede na cidade belga de Kortrijk, engloba as seleções de Bélgica, Itália, Turquia, França, Rússia e o vencedor da ‘poule’ I da terceira fase de qualificação.

A terceira fase de qualificação do EuroVolley 2018 disputa-se de 28 de junho a 01 de julho e envolve Espanha, Israel, República Checa, Letónia, Roménia, Sérvia, Grécia e Polónia.

“Espero que o foco de todos esteja na melhor preparação possível deste grupo para que possamos dignificar Portugal. No que diz respeito ao sorteio, considero que todas as equipas têm uma qualidade elevada, pelo que estão reunidas as condições para vivenciarmos uma competição bastante equilibrada”, afirmou Nuno Pereira, citado pela FPV.