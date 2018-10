Seleção: Cristiano de fora Éder de volta

O capitão Cristiano Ronaldo vai manter-se fora dos convocados da seleção portuguesa de futebol nas duas próximas rondas de jogos internacionais, anunciou o selecionador português, Fernando Santos.

“Houve uma conversa tripartida, entre o jogador, o presidente da Federação [Fernando Gomes] e concordámos que o jogador não estaria disponível nestas duas convocatórias. Nesta e na próxima”, disse Fernando Santos.

Apesar de não ir ser convocado para estas duas datas para jogos internacionais, em outubro e em novembro, o selecionador disse que no futuro Ronaldo continua disponível para representar a seleção.

De regresso às opções está Éder, avançado do Lokomotiv de Moscovo e autor do golo na final do Euro2016, que não era chamado desde março de 2017, tal como Danilo, que falhou o Mundial devido a lesão.

“Há muito tempo que o Éder não era chamado, mas continuou a ser observado constantemente. Tendo em conta as necessidades, entendemos que deveria ser convocado. O Danilo não esteve no Mundial por lesão. Antes do Mundial, disse que o Danilo era um jogador muito importante para a equipa nacional. Regressou, está em forma e fisicamente está bem”, referiu.

Fernando Santos explicou igualmente a estreia do extremo Hélder Costa, do Wolverhampton, entre as opções: “Observamos vários jogos ao vivo por mês. Sentimos que este é o momento oportuno para o chamar, devido às prestações no clube dele e porque queremos vê-lo aqui, na seleção, em treino.”

Portugal defronta a Polónia em Chorzow, a 11 de outubro, na segunda jornada da Liga das Nações A, visitando três dias depois a Escócia, num encontro particular.

Eis as escolhas de Fernando Santos

Guarda-redes: Beto (Goztepe, Tur), Cláudio Ramos (Tondela) e Rui Patrício (Wolverhampton, Ing).

Defesas: Cédric Soares (Southampton, Ing), João Cancelo (Juventus, Ita), Kevin Rodrigues (Real Sociedad, Esp), Luís Neto (Zenit, Rus), Mário Rui (Nápoles, Ita), Pedro Mendes (Montpellier, Fra), Pepe (Besiktas, Tur) e Rúben Dias (Benfica).

Médios: Bruno Fernandes (Sporting), Danilo Pereira (FC Porto), Gedson Fernandes (Benfica), Pizzi (Benfica), Renato Sanches (Bayern, Ale), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), Sérgio Oliveira (FC Porto) e William Carvalho (Bétis, Esp).

Avançados: André Silva (Sevilha, Esp), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Bruma (RB Leipzig, Ale), Éder (Lokomotiv Moscovo, Rus), Gonçalo Guedes (Valência, Esp) e Hélder Costa (Wolverhampton, Ing).