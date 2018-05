Seis startups portuguesas em evento de empreendedorismo no Luxemburgo

O Vodafone Power Lab está presente no encontro de startups, promovido pela Tomorrow Street, resultado da parceria do grupo Vodafone com o governo luxemburguês, e deu oportunidade às empresas nacionais de ‘vender’ as suas ideias a investidores e participarem nas várias competições durante o evento – “Disruptive Startups“, “Female Empowerment” e “Social Impact” -, que oferecem prémios até 250 mil euros.

Francisco Viana, responsável pelo Vodafone Power Lab, é um dos oradores no evento. O objetivo do programa e da Tomorrow Street, ao colocar estas empresas diante de concursos e investidores no Luxemburgo e organizar esta cimeira, é “facilitar a interação e criar sinergias entre o ecossistema do empreendedorismo e o tecido empresarial internacional, proporcionando-lhes oportunidades de internacionalização e de expansão dos seus negócios”, segundo um comunicado da operadora publicado pelo Jornal Económico.