Secretário de Estado das Comunidades entrega diplomas em França

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, e o Presidente do Instituto Camões, Luís Faro Ramos, irão marcar presença numa cerimónia de distinção de 200 alunos de língua portuguesa, no dia 28 de janeiro, na localidade de Montgeron, nos arredores de Paris.

Os alunos frequentam o ensino primário nos departamentos de Essonne e Val de Marne, situados na Área Metropolitana de Paris, e viram as suas aprendizagens certificadas no Quadro de Referência para o Ensino Português no Estrangeiro após a realização de exames oficiais.

A organização do evento cabe à Coordenação das Coletividades Portuguesas de França (CCPF) e à Coordenação do Ensino Português em França. A certificação das aprendizagens de Língua Portuguesa é da responsabilidade conjunta do Ministério da Educação (através da Direção-Geral da Educação) e do Ministério dos Negócios Estrangeiros (através do Instituto Camões). Os alunos da rede EPE – Ensino de Português no Estrangeiro vêem assim reconhecido o seu nível de proficiência segundo os perfis de saída do Quadro de Referência para o Ensino Português no Estrangeiro (QuaREPE).

O evento tem lugar no Auditório L´Astral, no número 121 da Avenue de la République, em Montgeron.