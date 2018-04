Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

Se uma nação progredisse com discursos,

Se uma nação se sustentasse com dogmas,

Se as almas não viessem de noite aos pinheirais,

Se uma nação exportasse saudades e fado,

Nessa nação não haveria certamente tantos ais!

Se disputas humanas terminassem com a pobreza,

Se as lágrimas dos oprimidos tivessem um consolador,

E se alguns não discursassem para o vento,

Se aquilo que foi feito torto pudesse ser endireitado,

Certo alivio de pobreza e esforço poderia dar certo,

“muitos ricos já acabaram com a pobreza – pelo menos para eles!“

Se as nações progredissem com conferencias e discursos,

Então os cidadãos não estariam atoladas com dividas.

Se ninguém sabe como criar mais novos impostos,

Metam-se os humanos na prisão por seu esbanjamento.

Mas agora eu ponho as mãos à cabeça e então medito

Uma pessoa comum pode ser presa por endividamento.

Mas quem pode meter os governos na prisão pelo endividamento maldito?!

Eu tenho dúvidas disso. E você tem dúvidas?! Tenho dito!

Por que homem tem dominado homem para seu prejuízo!