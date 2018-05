Se trabalha na Alemanha leia isto

Os trabalhadores do setor da construção na Alemanha vão ter aumentos salariais em torno de 6%, segundo a Reuters. O acordo entre os sindicatos e as empresas teve a mediação do ministro germânico da economia. E foi a maior atualização salarial acordada este ano, segundo o Dinheiro Vivo.

O setor da construção emprega cerca de 800 mil pessoas na Alemanha.

Os trabalhadores da indústria, que emprega cerca de 3,9 milhões de pessoas, tinham já negociado uma subida salarial de 4% para os próximos dois anos.

Estas subidas salariais irão levar a inflação a subir para os valores pretendidos pelas autoridades de política monetária e poderão levar a Alemanha a reduzir o excedente comercial que apresenta com o resto da Europa.