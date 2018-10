Se tem conta Google+ leia isto

Apesar de não existirem sinais de que os dados tenham sido utilizados por algum dos programadores a que a eles tiveram acesso, a divulgação pública da falha levou a Google a pôr um ponto final ao Google+, criado em 2011.

Segundo o The Wall Street Journal, a Google terá evitado a divulgação do problema com receio de que fosse alvo do mesmo tipo de escrutínio regulatório que o Facebook. Em sua defesa, a tecnológica indica apenas que a falha não reunia os critérios necessários para ser partilhada publicamente, ou seja, não era assim tão grave.