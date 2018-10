Se gosta de tirar selfies leia isto

Tentar tirar a selfie perfeita parece uma tarefa divertida — para alguns. Mas, no caso de envolver pilotar um avião, agarrar numa metralhadora semiautomática ou estar empoleirado numa rocha escorregadia perto de uma cascata, pode tornar-se perigoso.

Segundo um estudo publicado no Journal of Family Medicine and Primary Care, cerca de 259 pessoas morreram em vários pontos do mundo desde 2011 ao tentarem um ato aparentemente tão básico como tirarem uma fotografia a si próprias.

Investigadores do All India Institute of Medical Sciences, em Nova Deli, fizeram uma recolha das notícias publicadas sobre as mortes que ocorreram quando as pessoas tentavam tirar uma selfie, entre os anos de 2011 e 2017.

Foi concluído que estas mortes ocorreram maioritariamente em países como a Índia, Estados Unidos, Rússia e Paquistão, tendo-se verificado que cerca de 72% destes casos eram homens na casa dos 30 anos de idade.