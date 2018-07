Se está em Lisboa pode ir conversar com um astronauta

O astronauta norte-americano Donald Thomas viaja até ao Pavilhão do Conhecimento este sábado, 28 de julho, às 15.00, onde dará uma palestra sobre o tema “Overcoming Obstacles and Reaching for the Stars!”.

Perante uma plateia que, espera-se, será formada por crianças e adultos, o astronauta da NASA partilhará com o público as suas experiências nas missões espaciais em que participou.

Don Thomas é astronauta, cientista, orador profissional, professor e autor do livro Orbit of Discovery, no qual narra como foi a sua missão STS-70 a bordo da nave espacial Discovery.

Este “veterano” da NASA realizou ao longo da sua carreira profissional quatro voos, tendo passado 44 dias no Espaço e orbitado em torno da Terra cerca de 700 vezes. Atualmente, Don Thomas trabalha essencialmente como comunicador na área das ciências espaciais viajando por todo o mundo com o propósito de informar (e entusiasmar) o público sobre o futuro da Humanidade no Espaço, incentivando as próximas gerações de cientistas, engenheiros e astronautas para novas missões.

A entrada é gratuita mediante inscrição prévia aqui.