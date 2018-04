Sara Sampaio é o novo rosto do BPI

A campanha publicitária foi filmada em Portugal, teve criatividade da Partners, agência criativa do BPI e incluiu um investimento multimeios em televisão, digital, rádio, imprensa, mupis e decoração da rede de balcões do Branco.

Para Sara esta parceria fez todo o sentido por já ser cliente do BPI e considerar que é uma instituição de confiança: “aceitei ser a imagem do BPI pelas mesmas razões que me fizeram ser cliente do Banco: é uma marca credível, inovadora, muito próxima e que oferece confiança. Além disso, agrada-me trabalhar com um banco que, como eu, nasceu na cidade do Porto. Vejo o BPI como um companheiro de viagem, como alguém que está ao nosso lado para nos ajudar a concretizar os nossos sonhos”, explica Sara Sampaio.

A escolha de Sara Sampaio para ser o novo rosto do BPI assenta no sucesso da modelo que é “uma das embaixadoras de Portugal de maior sucesso em todo o mundo, sendo reconhecida pela sua determinação e perseverança, que lhe têm permitido brilhar num meio muito competitivo como o das passerelles internacionais, sem nunca esquecer as suas raízes lusas. Esta associação entre o BPI e a Sara Sampaio reflete a vontade do Banco de afirmar todo o seu potencial de crescimento e de ajudar os nossos clientes a tornar os seus projetos em realidade” afirma Filipa Roquette, diretora de comunicação do BPI.