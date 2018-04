Santos Silva participa em reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, participa, esta sexta-feira, em Bruxelas, na Reunião dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

A reunião de Ministros de Negócios Estrangeiros da NATO insere-se na preparação da Cimeira de Bruxelas, que terá lugar em julho.

A Ministerial iniciar-se-á com uma sessão sobre a Rússia. De seguida, os Ministros terão uma discussão abrangente sobre os desafios a Sul, incluindo a situação no Médio Oriente e no Norte de África. Nesta sessão, que contará com a presença da Alta Representante da União Europeia para a Política Externa e de Segurança, Federica Mogherini, será ainda debatido o aprofundamento da cooperação entre a NATO e a União Europeia.

Seguir-se-á uma sessão sobre questões relacionadas com o Afeganistão e a ministerial terminará com uma reunião sobre a política de alargamento da NATO e os Balcãs Ocidentais.