Sabes bem tudo:

que continuo a pensar em ti

que foste a única mulher

que me soube acordar

do sono de mim mesmo,

sabes que foste a mulher

singular, plural, inteira e completa

que me conhece melhor

que eu próprio,

fizeste-me ver que o amor

ainda queria saber de mim,

eu, que pensava que o meu tempo

tinha acabado, e salvaste-me

da minha patologia patibular

de falar de mim próprio

como de um beco sem saída,

contigo foi sempre assim,

tudo, bem sabes.

Fui feito para ti, e tu para mim foste?

Não posso nem quero

mas muitas vezes aindo penso em nós

e a minha boca tem intenções de ti

algumas vezes às três da manhã

quando o sono se recusa

aí, no areal extenso da noite vazia,

dispo-te, retirando-te os sapatos primeiro,

faço-te deslizar o vestido até aos pés

e deixo os meus dedos caminharem por ti

percorro trilhos já desenhados

e desbravo territórios por mapear

e sempre descubro novas nascentes

a jusante e a montante do teu coração

que me matam a sede

como fontes santas nos meus lábios.

JLC06-072018