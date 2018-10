Sabe o que é um TEV e como o prevenir?

Segundo a Sociedade Internacional de Trombose e Hemostase (ISTH) uma em cada quatro pessoas em todo o mundo perde a vida diariamente devido a um TEV, números que reforçam a necessidade de aumentar a consciencialização da população para a principal causa de morte cardiovascular evitável. O Tromboembolismo Venoso (TEV) resulta da formação de coágulos de sangue nas veias ou artérias, levando ao seu entupimento e impedindo que o sangue circule. Esta situação pode levar à ocorrência da Trombose Venosa Profunda (TVP) ou da Embolia Pulmonar (EP), patologias de elevada gravidade e que constituem uma das três principais causas de morte cardiovascular no mundo: ataque cardíaco, acidente vascular cerebral (AVC) e tromboembolismo venoso (TEV).

Sendo o acesso aos cuidados de saúde fundamental, é importante que as pessoas estejam atentas à realidade desta doença e a prestar a devida atenção aos sinais do seu corpo. A trombose venosa profunda manifesta-se habitualmente através de um dos seguintes sintomas:

Inchaço no pé, tornozelo, perna ou braço (sensação de pele esticada), especialmente se ocorrer só num lado;

Dor, cãibra ou sensibilidade, frequentemente na barriga da perna;

Rubor ou descoloração evidente da perna ou do braço;

Perna quente ou com sensação de peso.

A embolia pulmonar acompanha-se de um dos seguintes sintomas:

Vertigens/tonturas;

Dificuldade inexplicável em respirar;

Batimento cardíaco irregular;

Dor no peito (especialmente quando respira profundamente);

Tosse com sangue.

Em prol do Dia Mundial da Trombose, celebrado no dia 13 de outubro, Dr. Sérgio Barroso, Presidente do GESCAT cita as principais medidas que podem ajudar a prevenir a trombose, levando em consideração os fatores de risco: