Sá Pinto deixa “uma família incrível”

O treinador português Ricardo Sá Pinto despediu-se segunda-feira do Standard Liège com uma mensagem de agradecimento aos futebolistas e adeptos do clube, um dia depois de se ter demitido do comando técnico.

“A época terminou, obrigado aos meus jogadores e aos adeptos por esta época fantástica. Nós formámos uma família incrível, que vão ficar sempre no meu coração. Foi um orgulho trabalhar convosco”, escreveu o técnico luso, na sua página oficial no Facebook.

No domingo, após o empate 0-0 no terreno do Charleroi, no 10.º e último jogo da fase final do campeonato belga, Sá Pinto anunciou a saída do clube, no qual jogou em 2006/07.

“Juntos ganhámos a Taça da Bélgica. Juntos chegámos ao play-off 1 [fase de apuramento do campeão], qualificámo-nos para a Liga Europa, disputámos o título até à penúltima jornada, vencemos o play-off 1 e, finalmente, terminámos como vice-campeões, com acesso à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões”, enalteceu Sá Pinto.

O técnico destacou ainda o regresso do inferno de Sclessin [o estádio do clube], assumindo a honra por ter vivido esse ambiente.

Antes de chegar ao Standard, Sá Pinto treinou clubes como Sporting, Estrela Vermelha, OFI Creta, Atromitos, Belenenses e Al-Fateh.