Rui Costa agradece ao portugueses da Suíça

O português Rui Costa (UAE-Team Emirates) tem sido bastante acarinhado pelos portugueses radicados na Suíça, onde o ciclista participa na Volta à Romandia, na Suíça.

«Privilegiado! É como me sinto depois de receber tanto apoio dos portugueses aqui nas estradas Suíças. Obrigado de todo o coração», escreveu o ciclista na sua página oficial no Facebook.

#TDR2018 – Etapa 2Hoje andamos tanto… todos na perseguição ao De Gendt … mesmo assim não o alcançamos. Ele chegou… Publicado por Rui Costa em Quinta-feira, 26 de Abril de 2018

No passado dia 25 de abril, Rui Costa ficou em 3.º lugar, ascendendo ao 15.º lugar da classificação geral: «Nada mau para hoje. Um abraço de gratidão aos nossos grandes Tugas que se fartaram de puxar por mim», afirmou.

Na segunda etapa, que decorreu no dia seguinte, a 26 de abril, e apesar do resultado do dia ter sido abaixo do esperado pelo ciclista (ficou em 19.º lugar), Rui Costa voltou a realçar a importância do apoio dos portugueses na Suíça.

«Hoje andamos tanto… todos na perseguição ao De Gendt … mesmo assim não o alcançamos. Ele chegou isolado. E nós todos ao sprint, 2 minutos depois. Obrigado aos nossos emigrantes aqui na Suíça por me fazerem sentir em casa», destacou.

Para esta sexta-feira, 27 de abril, está previsto um crono-escalada na Volta à Romandia.