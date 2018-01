Ronaldo deixa mensagem de ânimo aos adeptos do Real Madrid

O futebolista português Cristiano Ronaldo deixou hoje uma mensagem aos adeptos do Real Madrid, através da sua conta da rede social Twitter, assegurando que “ainda faltam muitos batalhas para ganhar”.

Os ‘merengues’ vivem o pior momento desde que Zinadine Zidane chegou ao comando da equipa, depois de quarta-feira terem sido eliminados da Taça do Rei, ao perderem em casa com o Leganés por 2-1, após vitória fora por 1-0, e numa altura em que, na Liga, seguem no quarto lugar, a 19 pontos do líder FC Barcelona.

O internacional português, que se encontra a recuperar de um forte golpe no sobrolho esquerdo, foi poupado nesta partida, assim como outros habituais titulares, tendo em vista o próximo encontro para o campeonato, frente ao Valência, no Mestalla.

“Ânimo equipa. Ânimo madridistas, ainda temos muitas batalhas para ganhar”, escreveu o português, juntamente com uma foto com os seus companheiros, durante o treino da equipa, na Cidade Desportiva de Valdebebas, após a eliminação da Taça do Rei.

Ánimo equipo. Ánimo madridistas. Aún nos quedan muchas batallas por ganar. pic.twitter.com/xkbCAMYmpk — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 25 janvier 2018

O Real Madrid, que já conquistou na presente temporada o Mundial de Clubes, a Supertaça Europeia e a Supertaça espanhola, está nos oitavos de final da Liga dos Campeões, fase da prova em que vai defrontar o Paris Saint-Germain.