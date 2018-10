Rita Pereira grávida e feliz nas redes sociais

Rita Pereira partilhou nas redes sociais uma fotografia para celebrar os seus seis meses de gestação.

“Este sim, é o tempo de vida deste amor”, escreve a nova apresentadora do programa “Dança com as Estrelas”, da TVI. A descrição surge ao lado de uma imagem de Rita Pereira, na qual a artista mostra, pela primeira vez de forma clara, como está a sua barriga.

Aos 36 anos, a atriz está à espera do seu primeiro filho, fruto da relação com o basquetebolista Guillaume Lalung, com quem namora há cerca de três anos.