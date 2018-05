Ribatejo promove internacionalização das atividades de bioeconomia

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém e o Agrocluster Ribatejo promovem a terceira de quatro mesas redondas, desta vez subordinada ao tema “Bioeconomia: ponte para internacionalização”. Sustentabilidade, criatividade e inovação são passaportes para transpor fronteiras e competir a nível internacional.

Bioeconomia, bioprodutos, bioideias, bio-serviços encontram-se no patamar de excelência para trocas comerciais internacionais apostando na competitividade, no desenvolvimento sustentável e na circularidade como divisa.

Neste sentido, a NERSANT e o Agrocluster levam à Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Santarém, dia 17 de maio, a terceira Mesa Redonda do projeto Bio-Ware. O workshop tem início às 15h00, com o acolhimento de Maria Salomé Rafael, Presidente da Direção da NERSANT, de Carlos Lopes de Sousa, Presidente do Agrocluster e de Paula Lúcia Ruivo, Professora Adjunta da ESA.

Seguir-se-á o enquadramento do projeto Bio-Ware e a intervenção da SPI – Sociedade Portuguesa de Inovação, com o tema “Bioeconomia: exemplos de sucesso internacionais”.

O ponto seguinte do programa terá a apresentação das atividades do SCAR – Standing Committee on Agricultural Research, por José Matos, representante de Portugal nesse Comité, seguido do tópico “Plano de ação para a revisão da Estratégia Europeia para a Bioeconomia” com a intervenção de Carla Brites no INIAV – Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P..

Paulo Azevedo, Diretor Geral da Silvex – Indústria de Plásticos e Papéis, S.A., trará o tema “Experiência da SILVEX na Bioeconomia – o que perspetiva no âmbito da Bioeconomia”, intervenção após a qual terá lugar o espaço reservado ao debate sobre a temática apresentada. Na sequência das apresentações serão entregues os prémios do concurso de ideias de negócio “Acelerador BIO-IDEIAS”, dinamizado pela NERSANT e pelo Agrocluster Ribatejo no âmbito deste projeto.

O Bio-Ware visa a promoção da inovação e do empreendedorismo de forma a melhorar a comercialização dos resultados científicos associados à Bioeconomia “Verde” (Agroflorestal) e à Bioeconomia “Branca” (aplicações industriais e ambientais). O projeto centra-se no estudo e disseminação de informação sobre a bioeconomia, compreende ações de sensibilização e informação que contribuam para a concretização de projetos inovadores de bioeconomia que possam ser desenvolvidos no seio das fileiras estratégicas da região.

Este projeto pretende sensibilizar e disseminar a importância da bioeconomia e da sua integração nos setores relevantes para a região, promoção de lógicas de colaboração entre os atores nacionais direcionadas para a identificação e valorização de oportunidades de financiamento e promoção da geração de ideias em torno do desenvolvimento de projetos colaborativos entre empresas e entidades de ensino e de ciência e tecnologia. O BIO-WARE conta com o cofinanciamento do COMPETE 2020.

As inscrições nesta mesa redonda são gratuitas mas carecem de inscrição obrigatória, que deve ser realizada no portal da associação, em www.nersant.pt.