Reviravolta épica do Sporting na Ucrânia

Dois golos nos minutos finais da partida, permitiram ao Sporting vencer na Ucrânia o Vorskla Poltava por 2-1, em jogo da segunda jornada do grupo E da Liga Europa de futebol.

A equipa ucraniana adiantou-se cedo no marcador, através de Vladyslav Kulach, aos 10 minutos, mas, numa altura em que a derrota parecia inevitável, golos de Fredy Montero, aos 90, e de Jovane Cabral, aos 90+3, permitiram a reviravolta no marcador.

Com esta vitória, o Sporting fecha a ronda igualado na liderança do grupo com o Arsenal, que foi vencer a casa do Qarabag por 3-0, ambos com seis pontos, enquanto azeris e Poltava ocupam os dois últimos lugares, sem qualquer ponto.

Os leões alinharam da seguinte forma:

Salin, Jefferson, André Pinto, Coates, Bruno Gaspar, Petrovic (Jovane Cabral, 70), Bruno Fernandes, Nani, Diaby (Raphinha, 70), Carlos Mané (Montero, 58) e Acuña.

Veja aqui o golo da vitória: