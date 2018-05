Renault Talisman Sport Tourer: elegância francesa

A Renault Talisman Sport Tourer tem 4,86m de comprimento, o que faz dela um automóvel bastante grande. As linhas e o desenho da carroçaria são curvilíneas e fluídas, o que faz com que a Renault Talisman chame a atenção. A linha de cintura é elevada e o tejadilho desce até à tampa da bagageira, criando um aspeto ainda mais desportivo. Os frisos cromados junto aos faróis de nevoeiro, grelha dianteira, tampa da bagageira e moldura dos vidros acentuam o requinte daquela que é a carrinha topo de gama da marca francesa.

O design exterior e os pormenores continuam com os “badges” Executive e 4 Control que nos elucidam acerca da versão da Talisman e acerca do sistema de quatro rodas direcionais, além dos vidros traseiros escurecidos, luzes full LED na dianteira e traseira, jantes de 18 polegadas com dois tons, barras de tejadilho em alumínio, faróis de nevoeiro, entre outros. Destaque também para a chave mãos-livres com um design elaborado.

No interior a Renault Talisman demonstra conforto e requinte, e o espaço também está garantido. Os materiais utilizados de um modo geral tem qualidade, à exceção de outros plásticos com menos qualidade que estão situados abaixo da linha da cintura, mas a montagem deste modelo satisfaz pela positiva. Viajamos à vontade e com todo o conforto nos lugares dianteiros e traseiros e ainda temos uma bagageira com 572 litros de capacidade. O interior é acolhedor, oferecendo assentos bastante confortáveis, onde conseguimos realizar viagens longas sem rezar para que não nos doa as costas.

O equipamento desta versão Executive é mais do que muito e satisfaz plenamente, temos: ar-condicionado automático de dupla zona com saídas para os lugares traseiros, retrovisores rebativeis eletricamente, assento do condutor com vários tipos e intensidades de massagens, controlo por voz, sistema de navegação e multimédia R-Link 2 que aparece num ecrã de 8,7 polegadas, 5 modos de condução, travão de estacionamento automático, head-up display, painel de instrumentos em ecrã TFT, 5 iluminações ambiente, sistema de ajuda ao estacionamento dianteiro traseiro e lateral com câmara de marcha-atrás, botão start da ignição, inserções a couro no tablier e painéis das portas, apoio de braço nos lugares traseiros, configuração de perfis de condução, consoante o condutor do automóvel, entre outros.

O sistema de navegação e multimédia R-Link 2 inclui 1 ano de serviços conectados que nos permite descarregar aplicações na R-Link Store, ter informações do trânsito em tempo real, acesso ao e-mail entre outros serviços. É também através deste sistema que conseguimos configurar a climatização, modos de condução, ajustes do automóvel, como trancas das portas, chave mãos-livres, iluminação ambiente e disposição do painel de instrumentos, configurações ao nível da multimédia e som. Temos cerca de 5 modos de som provenientes do sistema de som da Arkamys que tem também boa qualidade. O sistema é rápido, intuitivo, tem boa imagem, acesso ao Android Auto e Apple CarPlay.

O painel de instrumentos altera-se consoante o modo de condução e é bastante completo, fornece-nos para além dos normais dados de viagem e consumos, uma folha que se enche de cor consoante a aceleração, que nos ajuda a poupar combustível, temos barras de potência e binário, bússola, informações dos sistemas de ajuda à condução, informações de navegação, entre outros.

A posição de condução do Renault Talisman é agradável, conseguimos adotar uma posição mais confortável ou desportiva com relativa facilidade e sempre com bastante visibilidade, à exceção do óculo traseiro que é algo reduzido, o que dificulta a manobra de estacionamento. É fácil gostar de conduzir o Renault Talisman, o volante tem a pega ideal, a pega da caixa de velocidades também é agradável, assim como os comandos são intuitivos e todos se encontram bastante acessíveis.

O comportamento do Renault Talisman é bom, em parte também devido ao sistema das 4 rodas direcionais que nos ajuda na inserção do automóvel nas curvas, devido à suspensão adaptativa que vem com o sistema 4 Control e à direção direta e bom chassis. O Renault Talisman tem prestações que satisfazem até com este motor de 130cv, os andamentos podem ser vivos, sem que os consumos sejam assustadores. O comportamento em curva é digno de registo, assim como a manobrabilidade, o sistema 4CONTROL ajuda-nos a manobrar o Renault Talisman e a efectuar manobras de estacionamento como se estivéssemos ao volante de um utilitário.

Os modos de condução são 5 e todos eles podem ser alterados e personalizados. Estes modos influenciam não só o comportamento do acelerador, direção, suspensão e 4CONTROL, nos modelos com estes sistemas, como também a iluminação ambiente, a climatização e o painel de instrumentos. Os modos são Comfort; Sport; Eco; Neutral e Perso.

O modo Neutro é quando o automóvel se ajusta a uma condução diária, não colocando a suspensão excessivamente firme ou condescendente, a reposta ao acelerador não está demasiado progressiva ou demasiado rápida, a direção encontra-se entre o mais rígido e o mais “leve”, assim como a climatização fica com o rendimento normal. A iluminação predefina é o bege. O modo Eco torna a reposta do acelerador mais progressiva para que possamos melhorar o consumo de combustível, também tira algum rendimento à climatização para que esta não aumente em demasia os consumos. A direção e a suspensão mantém-se iguais ao modo Neutro. A iluminação predefinida é o verde. O modo Comfort, torna a suspensão mais condescendente e confortável e a direção fica mais leve para que manobrar o Renault Talisman envolva o menor esforço possível, a climatização mantém-se igual ao modo neutro, assim como a resposta do acelerador. Neste modo a Renault Talisman inicia a massagem ao condutor e tem a côr azul na iluminação ambiente. O modo Sport, como o próprio nome indica é o modo desportivo, em que a resposta ao acelerador fica mais rápida, a direcção torna-se mais pesada e a suspensão torna-se mais firme para um melhor feedback da estrada. A climatização mantém-se igual ao modo Neutro e a iluminação ambiente é vermelha. O modo “Perso”, é o modo que nos permite ter o comportamento e o conforto que desejamos, podemos ter a resposta do acelerador no modo “ECO”, a climatização no modo “Eco” e a direção e suspensão no modo “Sport” por exemplo, todas estas características se tornam “alteráveis” a gosto pessoal. O sistema 4 CONTROL também se comporta de forma diferente consoante os modos de condução, que alteram o ângulo em que as rodas traseiras curvam de forma a tornar a nossa condução mais desportiva ou mais confortável.

Debaixo do capô da versão ensaiada contamos com um motor 1.6 Litros Diesel de 130cv com 320Nm de binário que são enviados para as rodas dianteiras através de uma caixa manual de 6 velocidades. Esta caixa é bem escalonada e permite-nos realizar excelentes consumos de combustível sem que a Renault Talisman se torne demasiado aborrecida. Nesta receita precisamos de 10,8 segundos para atingir a barreira dos 100km/h e a velocidade máxima é de 200km/h. O mais surpreendente são os consumos que se ficaram pelos 5,2 litros a cada 100km com percursos mistos com e sem trânsito e algum modo “Sport” à mistura.

A segurança é uma das palavras de ordem da Renault que dotou a Renault Talisman Executive com alguns sistemas de ajuda à condução que fazem toda a diferença. Aviso de transposição involuntária de faixa, aviso de ângulo morto, alerta de proximidade para o veículo da frente, cruise control adaptativo, travagem ativa, luzes de máximos automáticas, sensores de chuva e luminosidade, ajuda ao arranque em subida, entre outros. A Renault Talisman obteve as 5 estrelas nos testes Euro NCap, com 86% na proteção dos adultos, 84% na proteção das crianças, 68% na protecção de peões e 76% nas ajudas à condução.

MAIS CARROS EM CAR ZOOM