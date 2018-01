Renault Kadjar: um francês aventureiro

O Renault Kadjar é apelativo, tem uma assinatura luminosa inconfundível, uma linha de cintura elevada, uma frente alta e um aspeto robusto. No equipamento de série desta versão XMOD, que é a versão mais aventureira, as jantes são de 17 polegadas. Os vidros traseiros escurecidos, luzes diurnas LED, proteções da carroçaria na dianteira e traseira, assim como luzes de nevoeiro e chave mãos-livres completam o equipamento.

A altura ao solo mais elevada permite aventuras mais “rebeldes”. Graças aos pneus que equipam a versão XMOD, o Renault Kadjar não perde tração nas subidas mais íngremes de terra, mesmo com o piso escorregadio.

É difícil não nos sentirmos bem ao volante do Renault Kadjar, mesmo quando o design do interior não tem a ver com a restante gama. O Renault Kadjar herdou parte do design do irmão “Qashqai” e está algo desatualizado face à concorrência, mas existe espaço e conforto. Os passageiros viajam à vontade e os assentos tem o apoio perfeito nos lugares dianteiros e lugares traseiros. A bagageira tem 409 Litros de capacidade que se estendem aos 1478 Litros através do rebatimento dos assentos traseiros.

O interior tem qualidade q.b, os materiais são agradáveis ao toque e o pesponto castanho destaca-se pela positiva no interior mais escuro, que recebia uma maior iluminação por parte do tejadilho panorâmico de dimensões generosas (opcional).

No lugar do condutor todos os comandos estão “à mão” e a posição de condução é brilhante. A isto juntamos o vasto equipamento que se faz notar nesta versão XMOD: sistema de navegação e multimédia R-Link 2 em ecrã de 7 polegadas com serviços conectados, travão de estacionamento assistido, retrovisor interior com escurecimento automático, sensores de chuva e luminosidade, aviso de transposição involuntária de faixa, ajuda ao estacionamento traseiro c/câmara, grip control, e painel de instrumentos em ecrã TFT.

No Renault Kadjar, o sistema R-Link 2 prescinde dos modos de condução que aparecem no Renault Mégane, Scénic, Espace ou Talisman: por herdar vários componentes do seu irmão Qashqai houve funções que se “perderam”. O Renault Kadjar conta apenas com a ativação do modo “ECO” num botão, ao contrário de alguns modelos da gama que tem quatro modos de condução e um modo personalizável. Ainda assim, este sistema é extremamente competente, intuitivo, rápido e cheio de aplicações e funções.

O painel de instrumentos é semelhante ao da restante gama e o facto de ser digital permite-nos adotar vários temas e cores, fornece as informações necessárias mas não é tão completo como alguns modelos da concorrência.

A condução do Renault Kadjar é realmente interessante em todo o seu conjunto, do motor ao chassi e à caixa de velocidades tudo funciona muito bem deixando-nos a simpatizar com este crossover. O Renault Kadjar tem um comportamento exemplar independentemente das situações com que nos deparamos. A suspensão é condescendente, mas não deixa de ser eficiente, enquanto que o motor 1.5 dCi de 110cv satisfaz plenamente fornecendo andamento com consumos realmente surpreendentes. A caixa de velocidades é bem escalonada, agradável de utilizar e a direção é direta q.b.

O motor 1.5 dCi tem 110cv e 260Nm de binário. Esta receita faz com que o Renault Kadjar ultrapasse a barreira dos 100km/h em apenas 11,9 segundos, antes de atingir os 182km/h. No que toca aos consumos, conseguimos ao longo dos 1050km percorridos no ensaio, uma média de 4,9 litros a cada 100kms, numa viagem em que seguimos de Lisboa até Góis por estradas nacionais, com subidas, descidas, mais trânsito e menos trânsito.

Nas estradas de terra, a ajuda do grip control foi crucial para nos desenvencilharmos de algumas situações, onde a lama, a chuva e a terra quase levavam a melhor. Este sistema tem três modos de funcionamento: normal, para uma utilização quotidiana em que o controlo de tração trava a roda que está a patinar passando a potência para a outra roda, o modo “Fora de estrada” permite que a roda com menos aderência patine, controlando a aceleração. Os pneus que o Renault Kadjar XMOD traz de série são “Mud&Snow” e por isso facilmente libertam a areia, lama ou neve pouco densa. Já o modo “Expert” é utilizado em situações mais extremas em que o condutor controla o acelerador, mas o sistema Grip Control doseia automaticamente a aceleração das rodas, de forma a que consigamos sair mais depressa da lama ou mesmo do gelo.

No que toca à segurança, a Renault não se deixou desleixar, pelo que o Renault Kadjar conta com aviso de transposição involuntária de faixa, monitorização da pressão dos pneus, reconhecimento de sinais de transito, sensores de chuva e luminosidade, máximos automáticos, entre outros. Obteve nos testes EuroNCap as 5 Estrelas, com 89% na segurança dos adultos, 81% na segurança das crianças, 74% na segurança dos peões e 71% nas ajudas à condução.

