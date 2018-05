Relações Portugal-Angola: ministro da Defesa a caminho de Luanda

A visita oficial do ministro da Defesa português, Azeredo Lopes começa já na próxima segunda-feira e vai prolongar-se até ao dia 18 (sexta-feira).

Fonte oficial do gabinete de Azeredo Lopes assegurou ao jornal Público que o acerto das datas nada teve com decisão de quinta-feira do Tribunal da Relação de Lisboa, de transferir para a justiça angolana processo que envolve o ex-vice-presidente de Angola Manuel Vicente.

A mesma fonte assegura que o convite do Ministério da Defesa angolano a Azeredo Lopes data do “início de Abril”, mas que só hoje foi possível fechar “questões de pormenor” sobre a visita. Os pormenores da deslocação foram acertados entre representantes dos ministérios da Defesa dos dois países.

Na quinta-feira, Azeredo Lopes afirmou que as relações com Angola no domínio da Defesa são “excelentes” e disse que aquele país representa um parceiro importante, “muito antigo e muito amigo” na projecção externa da Defesa Nacional.

Questionado sobre se as relações com Angola na área da Defesa se ressentiram ou esfriaram, Azeredo Lopes respondeu que nunca sentiu “esfriar nenhum”. “Sinto uma excelente temperatura, nunca senti esfriar nenhum. As relações na área da Defesa estão a desenvolver-se muito bem e de forma muito saudável e espero, tenho a certeza, de que assim vai continuar a ser”, declarou.