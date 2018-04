Rede Taste Portugal já conta com uma centena de restaurantes

Já são mais de 100 os restaurantes portugueses no mundo unidos pela rede Taste Portugal. Uma iniciativa, que tem como objetivo promover a degustação de ingredientes e produtos autênticos portugueses no estrangeiro, e que agora chega ao Brasil, que se torna no quinto país a receber o projeto, depois de Espanha, Inglaterra, Alemanha e França.

Iniciativa da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) e da secretaria de Estado do Turismo, o Taste Portugal selecionou agora os restaurantes que melhor representam as tradições gastronómicas portuguesas no Brasil.

Em maio o projeto vai chegar a mais países, nomeadamente Bélgica, Luxemburgo, Holanda e Suíça. Mas não vai parar por aqui, segundo revelou ao Diário de Notícias José Manuel Esteves, diretor-geral da AHRESP. “A adesão tem sido tão grande que o Canadá quis entrar neste projeto por iniciativa própria”, disse, revelando que a a rede vai para os Estados Unidos da América e que Macau será a primeira região na Ásia a acolher este projeto.

“A gastronomia representa a identidade de um país, evidencia a sua riqueza, tradições, cultura e a sua geografia. Atua como potenciador da economia, na medida em que estimula a exportação dos produtos nacionais e qualifica o destino turístico Portugal. Este programa vai promover ainda mais a nossa gastronomia, afirmando internacionalmente a sua qualidade”, observa José Manuel Esteves.

Preparado ao longo da última década, o Taste Portugal foi impulsionado “pela importância da diáspora portuguesa”, como explicou o diretor-geral da AHRESP, adiantando que a associação acabou por avançar com o projeto (lançado no ano passado) em resposta aos “inúmeros pedidos e sugestões de empresários ligados à restauração”.

Com o objetivo de fortalecer as ligações entre Portugal e as comunidades de emigrantes, foi desenvolvida uma plataforma para facilitar a comercialização de produtos entre os diferentes países. Esta base de dados serve igualmente o propósito de articular a procura e oferta de trabalhadores da área da restauração. Deste modo, todos os restaurantes certificados pela Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal vão poder recrutar profissionais portugueses