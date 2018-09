Recenseamento e voto eletrónico

Participei na iniciativa “Diálogos com as Comunidades” que decorreu no Consulado Geral de Portugal em Paris na qual se debateram as recentes alterações introduzidas nas Leis Recenseamento Eleitoral/Leis Eleitorais.

Na minha intervenção tive a oportunidade de realçar o consenso alcançado na Assembleia da República que permitiu estas alterações e de referir que, apesar de o meu Grupo Parlamentar não ter visto aprovada a uniformização do método de votação para todas as eleições, vimos pelo menos ser aceite para as eleições legislativas a associação do voto por correspondência ao voto presencial.

Sobre o voto eletrónico o Governo na sua intervenção Inicial ignorou estrategicamente esta questão respondendo apenas mais tarde às perguntas que eu mesmo fiz.