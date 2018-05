Realizador lusodescendente morto por uma girafa enquanto filmava

O realizador lusodescendente Carlos Carvalho morreu na passada quarta-feira, aos 47 anos, após ser golpeado na cabeça por uma girafa.

O incidente deu-se no Glen Afric Country Lodge, em Broederstroom, África do Sul, durante as filmagens de um episódio do programa britânico “Wild at Heart”.

O realizador ainda foi transportado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Carlos Carvalho nasceu em Lourenço Marques, hoje Maputo, Moçambique, em 1968. Ao longo da sua carreira, colaborou em filmes como “Piratas das Caraíbas”, ou “Star Wars: Episódio VII – O Despertar da Força”.