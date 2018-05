Real Madrid de Ronaldo sofreu mas está na final da Liga dos Campeões

O Real Madrid assegurou, esta terça-feira, a passagem à 16.ª final da Liga dos Campeões da sua história, após um empate a dois golos na receção ao Bayern Munique.

No Santiago Bernabéu, Kimmich inaugurou o marcador logo aos três minutos, mas Benzema não demorou a repor a igualdade (11). Já no segundo tempo, um erro de Ulreich permitiu o bis ao avançado francês.

Ao hexcampeão alemão de pouco valeu o empate de James Rodríguez, aos 63 minutos, com o costa-riquenho Keylor Navas a servir de salvador do bicampeão europeu por várias vezes até final do encontro.

O Real Madrid alcança, assim, a sua terceira final consecutiva da Liga dos Campeões, ficando à espera de conhecer o seu adversário que sairá do encontro de amanhã entre a Roma e o Liverpool.