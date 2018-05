Ranking ESPN: Cristiano Ronaldo é o mais famoso do mundo

A ESPN elaborou, pela terceira vez, um ranking com os 100 desportistas mais famosos do mundo. Cristiano Ronaldo lidera a lista que tem como parâmetros o número de vezes que se pesquisa o nome do atleta na internet, o valor de mercado e o número de seguidores nas redes sociais.

Lebron James e Lionel Messi fecham o pódio da lista dos jogadores mais conhecidos do planeta, em segundo e terceiro lugar respetivamente.

Nos dez primeiros lugares da lista, além dos três primeiros, encontram-se várias estrelas da NBA, como Kevin Durant (7) e Stephen Curry (9), do ténis mundial, Federer (5) e Nadal (8), e do golfe como Tiger Woods (6) e Phil Mickelson (10).

O melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo, é o atleta mais seguido nas redes sociais com cerca de 318 milhões de seguidores.