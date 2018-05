Rali de Portugal vai continuar a ter apoio do Estado

Aquando da apresentação do Rali de Portugal, no início de Maio, o presidente do Automóvel Clube de Portugal, Carlos Barbosa, alertou que sem financiamento o futuro da prova no Mundial de Ralis (WRC) estava em risco. Agora, o Governo assegura que esse apoio vai existir.

O ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, afirmou ao Jornal de Notícias durante o rali do passado fim-de-semana que o Turismo de Portugal tem apoiado e continua a apoiar: “O Turismo de Portugal tem apoiado estas e outras provas e está aqui presente, através do Porto e Norte, a apoiar. O turismo revê-se e apoia estas provas”.

Quanto à redução do apoio quando o rali deixou o Algarve para regressar à região norte, o governante esclareceu que se deveu à conjectura da época, e reforçou o assegurar da contribuição financeira e ao nível de divulgação do Rali de Portugal:

– Acho que teve mais a ver com as condições financeiras do país, durante o período de ajustamento, e não com o valor da prova. Teve de se cortar em muitas coisas e em sítios errados, mas agora não é essa a situação e o Turismo de Portugal vai continuar a apoiar e de várias maneiras, não só com dinheiro, mas com a divulgação e colocando ainda mais esta prova desportiva no mapa”.

O Rali de Portugal integra o calendário do WRC consecutivamente desde 2007, ano em que voltou ao calendário depois de uma ausência de cinco anos. Começou por se desenrolar no sul, mais concretamente no Algarve, antes de regressar ao norte em 2015 pela primeira vez desde 2001. A edição inaugural foi em 1967, enquanto a estreia no WRC aconteceu em 1973.