Quer ganhar três dias no festival de Cannes?

Tem entre 18 e 28 anos? Gosta de cinema? Sabia que pode ganhar um convite para passar três dias no mais importante festival de cinema do mundo, convidado pela organização?

A recém-criada iniciativa do festival chama-se “3 Days in Cannes” e pretende oferecer um passe especial para três dias de cinema no festival com acesso VIP de 17 a 19 de maio.

Para se habilitar a ganhar este acesso de luxo ao festival internacional de cinema de Cannes clique aqui, descreva a sua paixão pelo cinema e boa sorte!