Qual a origem genética do cancro da mama?

É a esta questão que a investigação de Ana Teresa Maia, cientista e professora universitária na Universidade do Algarve, pretende dar resposta. O cancro da mama é o tipo de cancro mais comum entre as mulheres, e corresponde à segunda causa de morte por cancro, na mulher. Em Portugal, anualmente são detetados cerca de 6.000 novos casos de cancro da mama, e 1.500 mulheres morrem com esta doença.

De acordo com Ana Teresa Maia “Sabemos que o cancro da mama tem uma forte componente genética, ou familiar, e no nosso trabalho pretendemos identificar novos marcadores de risco, que nos permitam não só avaliar a predisposição de cada mulher de uma forma individualizada e eficiente mas também nos proporcione pistas biológicas para pudermos desenvolver terapias preventivas. Sabe-se hoje que milhões de pequenas diferenças no ADN de cada pessoa, chamadas polimorfismos, são o que nos dão a nossa individualidade, de sermos altos ou baixos, gordos ou magros, e de termos maior ou menor predisposição para doenças como o cancro ou a diabetes. Cada pessoa nasce com uma combinação única destes polimorfismos, e como tal tem um risco único e individual para o cancro.”

A cientista acrescenta ainda que “neste estudo, o nosso objetivo é estudar algumas regiões genéticas que se suspeita que estejam associadas a um risco aumentado para cancro da mama. O nosso trabalho preliminar permitiu-nos identificar polimorfismos nestas regiões que são fortes candidatos a serem os causadores do risco aumentado. No estudo vamos validar estes novos marcadores e desvendar os mecanismos biológicos pelos quais atuam.”

Ana Teresa Maia foi uma das premiadas da primeira edição da Maratona da Saúde, em 2014,onde recebeu 25.000€ para o desenvolvimento do seu estudo, designado de “À descoberta da importância da cis-regulação na suscetibilidade do cancro da mama”, e que brevemente irá apresentar quais os resultados obtidos – “O Prémio Maratona da Saúde permitiu-me estabelecer a minha equipa de investigação na Universidade do Algarve, o que nos veio possibilitar o desenvolvimento do programa de investigação.”

A Maratona da Saúde (www.maratonadasaude.pt) é uma associação sem fins lucrativos que tem como principais objetivos aliar o entretenimento à sensibilização e à angariação de fundos para a investigação científica na área da saúde desenvolvida em Portugal. O formato que lançou recentemente em parceria com RTP é amplamente conhecido a nível internacional e muito bem sucedido em vários países, motivo pelo qual o quisemos implementar em Portugal, adaptando-o à nossa sociedade. Tem como missão a sensibilização na área da saúde, informação sobre avanços científicos e a angariação de fundos para investigação biomédica em Portugal.

Cada edição da Maratona da Saúde é dedicada a um tema, consistindo no desenvolvimento de ações de sensibilização e de angariação de donativos com o público em geral a nível nacional e um espetáculo solidário anual de várias horas consecutivas, transmitido em direto na RTP 1 e RTP Internacional (maratona televisiva). As Edições passadas foram dedicadas ao Cancro, à Diabetes, às Doenças Neurodegenerativas e às Doenças Cardiovasculares. A 5ª Edição da Maratona da Saúde está a ser dedicada às Doenças Autoimunes e Alergias. Com os fundos angariados a Maratona da Saúde atribui anualmente os Prémios Maratona da Saúde em Investigação Biomédica. O Dia Mundial de Luta Contra o Cancro assinala-se a 4 de Fevereiro.