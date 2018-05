Qatar Airways procura tripulação em Portugal

A companhia aérea, com base em Doha (capital do Qatar), vai ter um Open Day no Porto. No próximo dia 13 de maio de 2018, a partir das 09h00, no hotel InterContinental Porto – Palácio das Cardosas, os candidatos terão a oportunidade de tornarem realidade o sonho de integrar a equipa desta companhia aérea de luxo.

«Jantar em Paris, almoçar em Nova Iorque, tomar o pequeno-almoço em Montreal, sobrevoando o mundo a mais de 12 mil metros de altitude, em aeronaves que competem com as mais modernas do mundo». É assim que a companhia aérea apresenta esta oferta de trabalho.

A Qatar Airways garante a cada membro da tripulação um rendimento mensal isento de impostos, incluindo subsídios, alojamento e devido transporte para exercerem as suas funções.

Qatar Airways

Os requisitos a não esquecer são: idade mínima de 21 anos; altura mínima – em pontas dos pés e de braços esticados – de 2,12 metros; saúde e condição física excelentes; personalidade extrovertida e capacidade de trabalhar com uma equipa de nacionalidades diferentes; ensino secundário completo, e falar e escrever fluentemente em inglês. Além disso, os candidatos deverão ter disponibilidade de se mudarem para Doha, a capital do Qatar.

A companhia aérea está no top 10 das companhias aéreas que nunca tiveram acidentes, assim como entre as dez «melhores» no ranking dos utilizadores do TripAdvisor. As cabines da Qatar Airways estão entre as mais luxuosas.